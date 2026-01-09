xs
"นิพิฏฐ์ "แซะ ภท.ให้ผู้สมัครของพรรคหัดเสียบบัตรให้เป็นก่อน อย่าฝากคนอื่นเสียบบัตรอีก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ผมขอแนะนำพรรคภูมิใจไทย,คุณพิพัฒน์ และ คุณศุภชัย ใจสมุทร นักกฎหมายพรรคภท. ก่อนจะแนะนำคนอื่น ให้แนะนำผู้สมัครของท่าน หัดเสียบบัตรให้เป็นก่อน อย่าฝากคนอื่นเสียบบัตรอีก