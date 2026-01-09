พท.ชูสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน หวังยกระดับธุรกิจคนไทยในต่างแดน

นายฉัตริน จันทร์หอม อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการปราศรัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทย ที่ลานคนเมือง กรุงเทพฯ เมื่อวานนี้ (8 ม.ค.) ที่นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงนโยบาย “ไทยไร้จน” ว่า หลาย ๆ คนอาจความตื่นเต้นกับนโยบายดังกล่าว ซึ่งมีความคล้ายกับรายได้พื้นฐานถ้วนหน้า หรือ UBI ที่หลายประเทศเริ่มใช้กัน
นายฉัตริน ระบุว่า ยังมีอีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึง คือ "สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน" ที่จะช่วยทำให้ประเทศไทย ชื่อเสียงประเทศไทย มีหน้ามีตาในระดับสากล และเพิ่มช่องทางส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ไทยแบบก้าวกระโดด อย่างที่ร้านอาหารไทย มีอยู่ทุกมุมโลก ซึ่งในบางประเทศสามารถหาร้านอาหารไทย ได้ง่ายกว่าร้านอาหารฝรั่ง เป็นเพราะนโยบายรัฐบาล เมื่อปี 2545 ที่ชื่อ Global Thai ของนายทักษิณ ชินวัตรอ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่้ต่างชาติถือว่าเป็น Gold Standard ของ "Gastrodiplomacy" มีหลาย ๆ สถาบันการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจนำไปใช้เป็นกรณีศึกษาด้วย
นายฉัตริน กล่าวอีกว่า ในวันนี้ พรรคเพื่อไทย จะยกระดับไปอีกขั้นด้วย "สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน" แต่ในคราวนี้ จะไม่ใช่แค่ร้านอาหาร แต่จะครอบคลุม ค่ายมวย, ร้านนวด, ร้านสินค้าไทย ซึ่งจะไม่ใช่แค่ธุรกิจ แต่คือการสร้าง Soft Power และเป็น Brand Ambassador ให้ประเทศไทย ทำให้คนไทยในต่างแดนเป็นหัวหอก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกลับมาผงาดอีกครั้ง