สดร.เปิดโผ 5 ฐานงานวิจัยดาราศาสตร์ งานวันเด็กแห่งชาติ

เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า เปิดโผ 5 ฐานงานวิจัยดาราศาสตร์ เตรียมมา พบปะนักดาราศาสตร์ ตัวจริงเสียงจริง จากหลากหลายกลุ่มวิจัย ในงาน NARIT AstroFest 2026 มหกรรมดาราศาสตร์สุดยิ่งใหญ่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม 2569 เวลา 09:00 - 17:00 น.ห้องแอนโดรเมดา ชั้น 2 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
Explore the Invisible Universe สำรวจจักรวาลล่องหน ชวนรู้จัก 2 วัตถุในห้วงอวกาศที่ดวงตาของเรามองไม่เห็น แต่จับสัญญาณได้ด้วยคลื่นวิทยุ ! สนุกกับการสร้างสรรค์ลมของดาวฤกษ์อายุมาก และมาร่วมกันค้นหาสัญญาณของดวงดาวที่ตายไปแล้วกัน
Colors of the Stars สีสันแห่งดวงดาว
ดาวที่เราเห็นเกือบทั้งหมดบนฟ้าตอนกลางคืนนั้นคือ “ดาวฤกษ์” ที่มีแสงสว่างในตัวเอง แต่ถึงอย่างนั้นดาวฤกษ์ก็มีหลายสี ตามอายุและขนาดของมัน ชวนมาเป็นนักดาราศาสตร์ผู้ศึกษาดาวฤกษ์ ด้วยการแยกประเภทและจัดเรียงประชากรดาวฤกษ์ตามสี สร้างแผนที่วิวัฒนาการของดวงดาวแบบง่าย
Super Planet Crash ล่าดาวเคราะห์ นอกระบบสุริยะ ระบบสุริยะของเรา เปรียบเหมือนหมู่บ้านหนึ่งที่ประกอบด้วยดวงอาทิตย์ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน แต่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกนั้นยังมีอีก “หลายหมู่บ้าน” กระจายตัวอยู่ไปทั่ว และพี่ ๆ นักวิจัยกลุ่มนี้ก็กำลังตามหาดาวที่เหมือนกับ “โลก” ของเรา ในหมู่บ้านเหล่านั้น ชวนมาพูดคุยและทำความเข้าใจระบบหมู่บ้านของดวงดาว ผ่านเกม Super Planet Crash สุดมันส์
Light Explorer สำรวจโลกแห่งแสง
เตรียมพบกับ "สำรวจโลกแห่งแสง" ในห้องแห่งความลับ โดยพี่ ๆ วิศวกรและนักวิจัยจากศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเลนส์และการใช้แสง ยกทีมจัดเต็มมาเนรมิตพื้นที่ให้ทุกคนได้มาท่องโลกแห่งแสง เฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น !
สอยดาวทายปริศนา รู้จักลัคนาราศีเกิด
ชวนหนู ๆ มาสอยดาวทายปริศนา ตามหา “ลัคนาราศี” ของตนเอง พร้อมเรียนรู้ว่าลัคนาราศีคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร เชื่อมโยงตำแหน่งดวงดาว วัน เวลา และสถานที่เกิดผ่านกิจกรรมสนุก ๆ ที่อธิบายด้วยหลักดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Cosmic Hunters พรานแห่งจักรวาล
สวมบทบาทเป็น "พรานแห่งจักรวาล" ในอุโมงค์แห่งกาลเวลาที่เต็มไป ด้วยบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่การเกิด bigbang จนมาถึงยุคปัจจุบันที่เรามีชีวิตกันอยู่ตอนนี้ ! มาร่วมค้นหาความลับแห่งห้วงอวกาศไปพร้อมกันกับพี่ ๆ นักวิจัยที่ศึกษาเรื่องราวของเอกภพตัวจริง
แล้วพบกันพรุ่งนี้ที่งาน NARIT AstroFest 2026 ครับ