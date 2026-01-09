ยอดภูเรืออุณภูมิต่ำสุด 6 องศาฯ นทท.แห่สัมผัสอากาศหนาว

เช้าวันนี้ ( 9 ม.ค.) บนยอดภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย บรรยากาศเต็มไปด้วยความหนาวเย็นและสดชื่น อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้เพียง 6 องศาเซลเซียส สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวและชมความงดงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ช่วงเช้ามืด มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างพากันขึ้นไปยังจุดชมวิวบนยอดภูเรือ เพื่อรอชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ขอบฟ้า ท่ามกลางสายลมหนาวที่พัดผ่านอย่างต่อเนื่อง หลายคนสวมเสื้อกันหนาว ผ้าพันคอ และหมวกไหมพรม เพื่อคลายความหนาว พร้อมเก็บภาพความประทับใจของแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ค่อยๆ ส่องแสงท่ามกลางสายหมอกบางๆ ซึ่งสร้างบรรยากาศที่สวยงามและโรแมนติกเป็นอย่างยิ่ง
นางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ เปิดเผยว่า ในช่วงต้นปีนี้สภาพอากาศบนยอดภูเรือยังคงหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและวันหยุดยาว ซึ่งคาดว่ากระแสการท่องเที่ยวจะยังคงคึกคักต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยและมีแนวโน้มว่าความหนาวเย็นจะยาวนานกว่าปกติ ทั้งนี้ ทางอุทยานแห่งชาติภูเรือได้เตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น รวมถึงขอความร่วมมือให้ช่วยกันรักษาความสะอาดและปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานฯ เพื่อคงความสวยงามของธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมต่อไป และบรรยากาศความหนาวเย็นบนยอดภูเรือในช่วงต้นปีเช่นนี้ นับเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ ให้เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์อย่างแท้จริง