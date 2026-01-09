ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณห้างเอสพลานาด รัชดา 10 ม.ค.– 31 ส.ค. สัญจรได้ 3 ช่องจราจร

ประชาสัมพันธ์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนรัชดาภิเษกบริเวณห้างสรรพสินค้า เอสพลานาด รัชดา เพื่อดำเนินงานขุดเปิดสำรวจ สาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้าง สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (OR13) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น. – 31 สิงหาคม 2569 เวลา 22.00 น. (ตลอด 24 ชั่วโมง) ส่งผลให้ถนนรัชดาภิเษกบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าแยกเทียมร่วมมิตร สามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจร