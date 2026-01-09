ทร.จัดกิจกรรมวันเด็กเปิดโอกาสให้ได้สัมผัส -ใกล้ชิดขีดความสามารถยุทโธปกรณ์

เพจกองทัพเรือ โพสต์ระบุว่า วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 กองทัพเรือ โดยหน่วยต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ อันจะช่วยให้เข้าใจ ภารกิจและหน้าที่ของกองทัพเรือ ได้ใกล้ชิด ตลอดจนได้สัมผัส ขีดความสามารถของยุทโธปกรณ์ ผ่านการจัดกิจกรรมและนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยในพื้นที่ รวมถึงการปลูกฝัง คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติต่อไป
1) กรุงเทพฯ และปริมณฑล
1.1 โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ
หน่วยรับผิดชอบ โรงเรียนนายเรือ
สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม/ไฮไลต์
- เยี่ยมชม เรือหลวง และ เฮลิคอปเตอร์
- จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ เช่น รถ AAVP-7, รถหุ้มเกราะคอมมานโด V-150, รถฮัมวี่ติดอาวุธปล่อยนำวิถีโทว์
- ชมชุดปฏิบัติการของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (หน่วยซีล) และ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
- นิทรรศการ: อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล, อุทกศาสตร์และเครื่องมือเดินเรือ, สงครามนิวเคลียร์–ชีวะ–เคมี, อากาศยานไร้นักบิน (โดรน)
- บริการตรวจ/ปรึกษาด้านสุขภาพ
- นิทรรศการแนะแนวการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ
- การปฏิบัติงานของ สุนัขทหาร
- การแสดงดนตรี สามสมอ และกิจกรรมบนเวที
- ตอบปัญหาชิงรางวัล / แข่งขันกีฬาทหารเรือ
- จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม
ติดต่อ: 0 2475 3995, 0 2475 7435
1.2 พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จ.สมุทรปราการ
หน่วยรับผิดชอบ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
สถานที่จัดกิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม/ไฮไลต์
- ชม/ขึ้นเยี่ยมชม เครื่องบิน HU-16 B อัลบราทรอส
- กิจกรรมบนเวที / การแสดงของโรงเรียนในพื้นที่
- จัดเลี้ยงอาหาร
ติดต่อ: 02 394 1997 (หรือ 02-475-3808)
1.3 ป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
หน่วยรับผิดชอบ ป้อมพระจุลจอมเกล้า / อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ
สถานที่จัดกิจกรรม ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม/ไฮไลต์
- การแสดงดนตรี ดุริยางค์ทหารเรือ
- การแสดงของนักเรียนในพื้นที่ อ.พระสมุทรเจดีย์
- การแสดงดนตรี/เล่นเกม
- การแสดงจาก ทหารกองเกียรติยศ
- ชม พิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง และ อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ
- จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม
ติดต่อ: 02 475 6260, 086 663 3294
2) ภาคตะวันออก
2.1 กองการบินทหารเรือ อู่ตะเภา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
หน่วยรับผิดชอบ กองการบินทหารเรือ
สถานที่จัดกิจกรรม กองการบินทหารเรือ อู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
กิจกรรม/ไฮไลต์
- แสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ เช่น ลาดตระเวนหุ้มเกราะ V-150, รถสะเทินน้ำสะเทินบก AAV พร้อมอาวุธประจำรถ, อาวุธปืนใหญ่ขนาดต่าง ๆ
- การแสดงอาวุธประกอบดนตรี (Fancy Drill)
- การแสดงดนตรีสากล
- ตอบปัญหาชิงรางวัล
- แจกอุปกรณ์การเรียน-การสอน / อุปกรณ์กีฬา / ของเล่น
- อาหารและเครื่องดื่ม
ติดต่อ: 038-245194
2.2 สนามบินท่าใหม่ จ.จันทบุรี
หน่วยรับผิดชอบ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.)
สถานที่จัดกิจกรรม สนามบินท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรม/ไฮไลต์
- แสดงปฏิบัติการทางทหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย
- การแสดงดนตรี / การแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรี
- นิทรรศการต่าง ๆ
- สาธิตการปฐมพยาบาล / สาธิตการดับเพลิง
- ตอบปัญหาชิงรางวัล
- แจกอุปกรณ์การเรียนการสอน / ของขวัญ / ของรางวัล
- อาหารและเครื่องดื่ม
ติดต่อ: 039-447-852
2.3 ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด จ.ตราด
หน่วยรับผิดชอบ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด
สถานที่จัดกิจกรรม ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด จังหวัดตราด
กิจกรรม/ไฮไลต์
- จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร
- เยี่ยมชม เรือตรวจการณ์ปืน และ เฮลิคอปเตอร์
- การแสดงท่าอาวุธทางทหาร / การแสดงทางทหาร
- เล่นเกมชิงรางวัล
- แจกของขวัญ / อาหาร-เครื่องดื่ม
ติดต่อ: 0 3951 0109 (หรือ 039-518-519)
3) พื้นที่อื่น ๆ (หน่วยในภูมิภาค/หน่วยขึ้นตรงที่จัดกิจกรรมวันเด็กเช่นกัน)
3.1 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี
- ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ (ชลบุรี) ติดต่อ 02 475 7380 ต่อ 79035, 79036
- ฐานทัพเรือสัตหีบ (ชลบุรี) ติดต่อ 038-438-474
3.2 ฐานทัพเรือสงขลา / ทัพเรือภาคที่ 2 จ.สงขลา
- ฐานทัพเรือสงขลา (ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา) ติดต่อ 0 7431 3982
- ทัพเรือภาคที่ 2 ติดต่อ 0 7432 5804
3.3 สถานีเรือสมุย (ขึ้นกับฐานทัพเรือสงขลา/ทรภ.2) จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อประสานงานผ่าน ทัพเรือภาคที่ 2 โทร. 0 7432 5804
3.4 ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต (Phuket Deep Sea Port) จ.ภูเก็ต ติดต่อ: 0 7639 1160-2
3.5 ท่าเรือน้ำลึกปากน้ำ จ.ระนอง ติดต่อ: 077-873-963, 077-873-964
3.6 สถานีเรือละงู จ.สตูล (สังกัด ทรภ.3/ฐานทัพเรือพังงา) ติดต่อประสานงานผ่าน ฐานทัพเรือพังงา โทร. 076 453 342 หรือ ทัพเรือภาคที่ 3 โทร. 0-7639-1590
3.7 ฐานทัพเรือพังงา / ทัพเรือภาคที่ 3 จ.พังงา
- ฐานทัพเรือพังงา ติดต่อ 076 453 342
- ทัพเรือภาคที่ 3 ติดต่อ 0-7639-1590
3.8 หน่วยนาวิกโยธิน (พื้นที่จันทบุรี–ระยอง–นราธิวาส)
- กองพันทหารราบที่ 2 นย. ค่ายตากสิน จ.จันทบุรี ติดต่อ 039-311-099
- กองพันทหารราบที่ 7 นย. ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง ติดต่อ 038-915-465, 038-915-466
- หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ จ.นราธิวาส ติดต่อ 0 7356 5073, 0 7356 5085
3.9 หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)
ครอบคลุมพื้นที่ นครพนม เชียงราย หนองคาย มุกดาหาร และอุบลราชธานี
ติดต่อ นรข. 042-511-205
ทั้งนี้ เบอร์ติดต่อ/กำหนดการอาจมีการปรับตามภารกิจของหน่วย โปรดตรวจสอบ/ติดตามประกาศของหน่วยพื้นที่อีกครั้งก่อนเดินทาง
ติดต่อกองทัพเรือ (ส่วนกลาง): 0-2466-1180