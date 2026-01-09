กรมอุทยานฯ ระดมทีมสัตวแพทย์รักษา “เมอรี่ - คริสต์มาส” สิงโตขาวของกลางชายแดนตราด หลังพบภาวะท้องผูก

นายสุทธิพงษ์ แกมทับทิม หัวหน้ากลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เปิดเผยความคืบหน้าการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ป่าของกลางกรณีสำคัญ โดยในวันนี้ (8 ม.ค.) ทีมสัตวแพทย์ได้เข้าปฏิบัติการตรวจรักษาและฟื้นฟูสุขภาพสิงโตขาวของกลางจำนวน 2 ตัว ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จังหวัดราชบุรี หลังพบอาการป่วยด้วยระบบขับถ่ายรุนแรง
สืบเนื่องจาก นายภาคภูมิ อร่ามศิริรุจิเวทย์ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน ได้รายงานอาการผิดปกติของสิงโตขาวทั้ง 2 ตัว ที่มีพฤติกรรมการกินอาหารลดลง ร่วมกับมีอาการปวดเบ่งและขับถ่ายอุจจาระลำบาก จึงได้มีการประสานขอรับการสนับสนุนทีมสัตวแพทย์เข้าดำเนินการรักษาอย่างเร่งด่วน
สำหรับคณะทำงานประกอบด้วย นางสาวสุภกานต์ แก้วโชติ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ (กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า) นางสาวสุนิตา วิงวอน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า) และนางสาวลักษณา ประสิทธิชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง)
จากการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นโดยการวางยาสลบและถ่ายภาพรังสีช่องท้อง (X-ray) ทีมสัตวแพทย์พบว่าสิงโตทั้งสองมีภาวะท้องผูกอย่างชัดเจน โดยลำไส้ส่วนปลายมีการอัดแน่นของอุจจาระ แต่ไม่พบการอุดตันจากวัตถุแปลกปลอมขนาดใหญ่ ทีมสัตวแพทย์จึงได้ดำเนินการสวนล้างลำไส้ส่วนปลาย (Enema) เพื่อระบายก้อนอุจจาระที่อัดแน่นออก
ผลจากการสวนล้างพบว่า ภายในก้อนอุจจาระประกอบด้วย เส้นขน เม็ดทราย และเศษกระดูกสัตว์ขนาดเล็กจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอาการปวดเบ่งและภาวะท้องผูก ทีมแพทย์จึงได้ให้การรักษาเสริมด้วยการให้สารน้ำทดแทนทั้งทางหลอดเลือดและใต้ผิวหนัง ร่วมกับการให้ยาปฏิชีวนะ ยาลดการอักเสบ ยาลดปวด และยาบำรุง เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย
นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตรวจสุขภาพช่องปากและถ่ายภาพรังสีเพิ่มเติม พบปัญหาฟันผุและมีหินปูนสะสมเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการกินอาหาร ทีมสัตวแพทย์จึงได้ทำการขูดหินปูนเพื่อรักษาสภาพช่องปากและยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมินสุขภาพภายในอย่างละเอียดต่อไป
สำหรับสิงโตขาวทั้ง 2 ตัวนี้ เป็นสัตว์ป่าของกลางที่ได้รับความช่วยเหลือจากทหารนาวิกโยธิน บริเวณบ้านท่าเส้น ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด (ชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณคาสิโนทมอดา) โดยถูกส่งมาดูแลที่สถานีฯ เขาสน ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2568 เจ้าหน้าที่สถานีฯ จึงได้ตั้งชื่อตัวเมียว่า “เมอรี่” และตัวผู้ว่า “คริสต์มาส” เพื่อเป็นที่ระลึกถึงการเดินทางมาถึงในช่วงเช้าของวันคริสต์มาส และสื่อถึงความปรารถนาดีในการมอบชีวิตใหม่ที่ปลอดภัยให้แก่สัตว์ทั้งสองตัว
ภายหลังเสร็จสิ้นการรักษา สิงโตทั้งสองตัวสามารถฟื้นตัวจากยาสลบได้เป็นอย่างดีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยนายภาคภูมิ อร่ามศิริรุจิเวทย์ หัวหน้าสถานีฯ ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ ได้วางแผนการดูแลต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการให้ยาตามกำหนด การปรับโภชนาการอาหารให้เหมาะสมกับพฤติกรรมสัตว์ และการติดตามระบบขับถ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สิงโตขาว “เมอรี่ และ คริสต์มาส” มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีสวัสดิภาพที่เหมาะสมในระยะยาวต่อไป