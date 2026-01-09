ช่วงเที่ยงคุณภาพอากาศพบเกินค่ามาตรฐาน 10 จังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 9 มกราคม 2569 ณ 12:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี หนองคาย เลย นครพนม และยโสธร
>ภาคเหนือ ภาพรวม
อยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 6.8 - 34.6 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 16.6 - 41.0 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 20.4 - 48.4 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.9 - 29.0 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.2 - 20.9 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 9 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 21.8 - 47.4 มคก./ลบ.ม.