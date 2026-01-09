"กรณ์"ลงพื้นที่หาเสียงตลาดรุ่งเจริญ สาธุประดิษฐ์ 33

นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ภาพลงพื้นที่หาเสียงตลาดรุ่งเจริญ สาธุประดิษฐ์ 33 พร้อมระบุว่า
เริ่มต้นที่นี่ เริ่มใหม่ที่นี่
20 ปีแล้วที่ผมมากราบขอคะแนนเสียงที่นี่ครั้งแรก ครั้งนั้นมากับ ดร. เจริญ คันธวงศ์ สก. อมรเทพ และ สข.สมเกียรติ
กลับมาครั้งนี้ ร้านค้าหน้าเดิมก็ยังมีอยู่ แต่ที่เปลี่ยนไปก็เยอะ สินค้าก็เช่นกัน อย่างปลาทูแต่ก่อนมาจากทะเลไทย ตอนนี้ใกล้สุดคือจากอินเดีย ส่วนใหญ่มาจากยีเมน
สินค้าบางอย่างที่เป็นของไทยเดิมวันนี้กลายเป็นของนำเข้า แต่ของที่เคยต้องนำเข้ากลายเป็นเราผลิตเอง
กรุณาเลือก เขต 3 ยานนาวา/บางคอแหลม อภิมุข ฉันทวานิช เบอร์ 3