ราคาทองคำครั้งที่ 4 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 67,250 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.48 น. ครั้งที่ 4 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 66,450.00  บาท รับซื้อบาทละ 66,350.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 67,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,021.24 บาท