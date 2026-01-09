กทม.ชวนเที่ยวเทศกาล“กรุงเทพดีต่อใจ รับปีใหม่”9 -11 ม.ค.

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัดเทศกาล “กรุงเทพดีต่อใจ รับปีใหม่ 2569” (Bangkok Bestival 2026) ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2569 เวลา 07.00 – 20.00 น. ณ สวนเบญจกิติ อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย สวนลุมพินี และสวนปทุมวนานุรักษ์ เขตปทุมวัน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง “เมือง – สวน – ป่า – น้ำ” กับ “เยาวชน – ชุมชน และชาวกรุงเทพมหานคร”
กิจกรรม อาทิ กิจกรรมเสียงธรรมยามเช้า กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้าน Well-being รวมถึงการส่งเสริมความรู้และทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขกาย สุขใจ และเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย
ช่วงเช้า ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนจะร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 109 รูป