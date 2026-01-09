xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 8.19 จุด มูลค่าซื้อขาย 5,524.20 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยเปิดตลาดเช้าอยู่ที่ 1,261.79 จุด ปรับขึ้น 8.19 จุด หรือ 0.65%
มูลค่าซื้อขาย 5,524.20 ล้านบาท