"วาสนา นาน่วม"แจงกรณีถูกพาดพิงมีชื่ออยู่ในแผนพีอาร์พรรคการเมือง

วาสนา นาน่วม นักข่าวสายทหารชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า คำขอโทษ จากน้องนักข่าว
กรณีที่ “เพจ วาสนา”ถูกเอ่ยชื่อพาดพิง ว่า อยู่ในแผนที่จะประชาสัมพันธ์ของ นักข่าวคนหนึ่งนั้น ขอยืนยันว่า น้องนักข่าวคนนี้ ยังไม่เคยพูดคุยในเรื่องนี้ กับ วาสนา แต่อย่างใด
แต่พอเกิดเรื่อง น้องนักข่าว คนดังกล่าว ได้โทรมาขอโทษ ที่วางแผนประชาสัมพันธ์เช่นนั้น โดยที่ยังไม่ได้สอบถาม วาสนา
โดยน้องนักข่าว ชี้แจงว่า เป็นเพียงแผนที่จะนำเสนอ เจ้าของธุรกิจ ที่น้องนักข่าวร่วมทำอยู่ด้วย ในเพจข่าวยอดนิยม ในสื่อหลัก และ อินฟลูฯ (ที่น้องรู้จักก็มี วาสนา คนเดียว) ถ้าเขาตกลง ก็จะจึงถาม เพจวาสนา ว่าจะลงข่าวได้หรือไม่
โดยน้องนักข่าว ยืนยันว่า ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองใด แต่ไลน์นั้น ส่งผิดห้อง เข้าไปในพรรคการเมืองหนึ่ง
แต่เป็น การวางแผนประชาสัมพันธ์ของธุรกิจที่ตนเองเข้าไปร่วม ทำอยู่ เท่านั้น
ซึ่งถ้า เป็นธุรกิจ ส่วนตัว เช่นที่ น้องนักข่าวชี้แจงจริง โดยความสัมพันธ์ส่วนตัวที่รู้จักกันมานาน ก็คงจะช่วยลงข่าวให้ โดยไม่ต้องจ่ายตังค์ อยู่แล้ว เพราะเวลา ใครฝากข่าว วาสนา ก็มักจะบอกว่า ไว้เลี้ยงข้าว เลี้ยงน้ำปั่น พี่แล้วกัน บางทีก็มาเป็น ขนม ของกิน ที่เราสะดวกใจกว่า ที่จะคิดค่าโฆษณา เพราะถ้าคิดตามเรต อินฟลูฯ ที้เป็นสากล ก็คงจะหลายบาท ไม่น่าใช่ สองพันบาท
และเมื่อดูจากเรต ที่ระบุในไลน์ คือ สองพันบาท แล้ว ก็ไม่น่าจะลงข่าวหรือโฆษณา ในสื่อออนไลน์ได้ ￼ที่มีชื่อระบุได้ อาจเป็นเพราะน้องนักข่าว ไม่รู้เรตโฆษณาสื่อออนไลน์หรือไม่
นอกจากนี้ เพจ วาสนา เป็นเพจข่าวส่วนตัว ไม่ใช่ของสำนักข่าวใด หากจะมีการรับโฆษณาต่างๆ สามารถทำได้
เพราะถ้าจะยึดตามเรต ของ อินฟลูเอ็นเซอร์ ทั่วไป ก็น่าจะสูงกว่า ที่ระบุ ดังนั้น ที่ระบุ ในไลน์ที่แชร์กัน
แต่ที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีใครมา โฆษณาลงเพจ เลย มีแต่ “ข่าวฝาก” หรือ “ข่าวแจก”เท่านั้น บางพรรค ก็มีน้องที่สนิทๆกันมานาน ฝากข่าว อันไหนลงให้ได้ ก็ลงให้ แต่ต้องตาม กรอบคอนเซ็ปพ์ ของเพจ บางครั้ง ก็เป็นแค่ บอกว่า ไว้เลี้ยงกาแฟ หรือ เลี้ยงข้าว พี่แล้วกัน ไม่มีการจ่ายค่าโฆษณาใดๆ แต่ส่วนใหญ่ จะไม่ได้ลงให้ เพราะไม่เกี่ยวกับทหาร หรือความมั่นคง จนน้องหลายคน “งอน”พี่เล็ก ไปก็มี เพราะในอดีต เคยมีน้องบางคน ฝากข่าว พอวาสนา ลงข่าวให้ แล้ว นำไปเบิก ก็เคยเจอ ซึ่ง เมื่อ วาสนา รู้ ก็ตำหนิไปแล้วว่า อย่าทำอีก แล้วก็ไม่ลงข่าว ให้อีกเลย
ส่วนการลงข่าวพรรคการเมือง เพจ วาสนา จะลงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทหาร ความมั่นคง ชายแดน หรือ สีสัน ทางการเมือง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะ แต่ละพรรค จะมีไลน์กลุ่ม กับสื่อ จะส่งมาในกลุ่มไลน์ มากมายหลายพรรค วาสนา ก็จะมาสแกน อ่าน แล้วเลือกที่น่าสนใจ เท่านั้นลงเพจ ซึ่งปกติ พรรคต่างๆ จะไม่ได้มีค่าใช้จ่าย ถือเป็นข่าวแจก ทั่วไป
อีกทั้งในช่วงนี้ แต่ละพรรคต่างก็มีนโยบายหาเสียงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชายแดนเขมร และเรื่องทหาร ￼ วาสนา จึงได้จับประเด็น￼ มาลงข่าวในเพจบ้างในบางเรื่อง แต่ไม่ได้เป็นการลงโฆษณาใดๆ
ดังนั้น กรณีนี้ วาสนา จึงไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย แต่อาจเพราะ เห็นว่า ไลน์ที่แชร์กัยนี้ มีชื่อ เพจ วาสนา รวมอยู่ด้วย จึงเหมือน เป็น เหยื่อ มาให้ด่าสบายๆ
ซึ่งการแชร์ ข้อความในลักษณะนี้ โดยมีชื่อบุคคล ปรากฏอยู่ด้วย จึงถือว่า ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เพจ วาสนา ใช้ในการสร้างแหล่งข่าว มากกว่า เพราะการฝากข่าว มาลงข่าวให้ เมื่อถึงเวลา วาสนา เช็คข่าว หรือถามอะไร ก็จะได้ข้อมูล หรือบ่อยครั้ง มีข่าวอะไร แหล่งข่าว ก็จะบอกก่อน
ทั้งนี้ ขอย้ำว่า เพจ วาสนา เป็นเพจส่วนบุคคล ไม่ใช่สื่อสำนักใด การทำเพจ สามารถ รับโฆษณา หรือเป็นธุรกิจแบบหนึ่ง แบบที่เพจต่างๆ ก็หารายได้ ได้ แต่ทว่า ที่ผ่านมา เพจ วาสนา ยังไม่เคยมี การซื้อโฆษณาใดๆ มีแต่ “ข่าวฝาก” เช่นที่กล่าวมาข้างต้น
ด้วยความเคารพ และขอบคุณ
ทุกท่านที่อ่าน ค่ะ
