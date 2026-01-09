xs
เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 450 บาท รูปพรรณขายออก 67,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.01 น. ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 450 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 66,500.00  บาท รับซื้อบาทละ 66,400.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 67,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,066.72 บาท