‘สก.นวรัตน์’ขออภัย ปชช. -พรรคเพื่อไทย ใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมบนเวทีปราศรัย รับอัดอั้นส่วนตัว

นายนวรัตน์ อยู่บำรุง สมาชิกสภา กทม. และผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย โพสต์ระบุว่า “สวัสดีครับ 🙏🏻 ผม นวรัตน์ อยู่บำรุง ในฐานะผู้ช่วยหาเสียง ต้องขออภัยต่อพี่น้องประชาชนและพรรคเพื่อไทย สำหรับถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมบนเวทีปราศรัยที่ผ่านมา ตามที่หลายคนไม่สบายใจ
ยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความอัดอั้นส่วนตัว ที่ครั้งหนึ่งอดีต สส. ท่านนี้เคยใช้คำว่า “หมา” จนนำมาสู่การตอบโต้ที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผมจะไม่ให้เรื่องส่วนตัวมาบดบังเป้าหมายหลักของพรรคเพื่อไทย
จากนี้ผมขอวางเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลัง แล้วเดินหน้าสื่อสารนโยบายอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพิสูจน์ความตั้งใจจริงให้พ่อแม่พี่น้องเห็นครับ🙏🏻”