"นิพิฏฐ์"ชี้เดินพบปะประชาชนให้สบายใจ ไม่ต้องตอบคำถามว่า"ย้ายพรรคทำไม - เทาหรือเปล่า"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เดินพบปะประชาชนให้สบายใจ ไม่ต้องตอบคำถามว่า

1.ย้ายพรรคทำไม
2.เทาหรือเปล่า