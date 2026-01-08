เปิดศูนย์ประสานข้อมูลข่าวสารร่วมไทย - กัมพูชา ยึดหลัก กม.ระหว่างประเทศ- สันติวิธี -การสื่อสารอย่างรับผิดชอบ

เพจกองทัพเรือ โพสต์ระบุว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามจัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลข่าวสารร่วม ไทย - กัมพูชา ตามแนวทางที่ระบุไว้ใน Joint Statement ข้อ 16 โดยมี พลอากาศเอก ประภาส สอนใจดีเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และพลโท เทวัญ ตันกุล เป็นเลขานุการศูนย์ฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการสื่อสารข้อมูลสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา อย่างเป็นระบบ โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและหลัมนุษยธรรม
การจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือบิดเบือน ลดความเสี่ยงของการยกระดับความตึงเครียด และรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนไทย ตลอดจนประชาคมโลก การดำเนินงานของศูนย์ฯ จะยึดหลักความชอบธรรมเป็นอันดับแรก ทุกการสื่อสารจะผ่านการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศหลักมนุษยธรรม และข้อตกลงหยุดยิงที่มีอยู่ โดยหลีกเลี่ยงถ้อยคำยั่วยุ การเหมารวม หรือการลดทอนศักดิ์ศรีของอีกฝ่าย เพื่อให้การสื่อสารของประเทศไทยสามารถยืนหยัดได้ในทุกเวที ตั้งแต่ระดับภายในประเทศจนถึงเวทีระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ ศูนย์ฯ จะยึดแนวทางสันติวิธีเชิงรุก ซึ่งไม่ใช่การนิ่งเฉยต่อสถานการณ์แต่เป็นการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อควบคุมการยกระดับของความขัดแย้ง โดยแยกอย่างชัดเจนระหว่างการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ กับการสร้างความเกลียดชังหรือความแตกแยกในสังคมในด้านการทำงานกับสื่อมวลชน ศูนย์ฯ จะทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลกลาง (Single Source of Truth) จัดทำคำชี้แจงอย่างเป็นทางการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ Q&A, Factsheet, Timeline ข้อเท็จจริงและข้อมูลด้านมนุษยธรรม เพื่อสนับสนุนการทำงานของสื่อมวลชนให้สามารถรายงานข่าว
ได้อย่างรอบด้าน ถูกต้อง และลดความเสี่ยงต่อการขยายความขัดแย้งโดยไม่ตั้งใจ
การจัดตั้งศูนย์ฯ สะท้อนเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อการปกป้องอธิปไตย ควบคู่กับการคุ้มครองพลเรือน และรักษาพื้นที่การเจรจาอย่างสันติในระยะยาวซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนไทย และสอดคล้องกับความคาดหวังของประชาคมโลก“ศูนย์ประสานข้อมูลข่าวสารร่วม ไทย-กัมพูชา นี้ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อโต้ข่าวหรือเอาชนะทางอารมณ์แต่เพื่อรักษาความชอบธรรมของรัฐไทยผ่านการสื่อสารที่สันติ โปร่งใส และยั่งยืน”