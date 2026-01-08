รัฐสภาจัดวันเด็กแห่งชาติสัญจร ส่งมอบของขวัญไปพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เดินทางลงพื้นที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติสัญจร ประจำปี 2569” มุ่งเน้นการส่งต่อความรัก ความห่วงใย และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ข้อพิพาทชายแดนไทย - กัมพูชา
โดยจัดขบวนคาราวานรถของขวัญกว่า 5 คัน บรรทุกอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ของเล่นเสริมทักษะ และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมากมาย เพื่อมอบให้แก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ข้อพิพาทบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา รวมถึงบุตรหลานของกำลังพลทหาร โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ พลโท ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ แม่ทัพน้อยที่ 2 (ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2) ให้การต้อนรับและรับมอบของขวัญ ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา เพื่อนำไปใช้ประกอบกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่ต่อไป
นายมงคล กล่าวว่า “เด็กและเยาวชนคือหัวใจสำคัญของชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก รัฐสภาขอเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความสุขและยืนยันว่าเราไม่เคยทอดทิ้งกัน”
ด้าน พลโท ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ แม่ทัพน้อยที่ 2 กล่าวขอบคุณรัฐสภาที่ร่วมเติมเต็มความสุข พร้อมย้ำว่า “ขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่เป็นแนวหลังอันเข้มแข็ง เคียงข้างและสนับสนุนกองทัพเสมอมา โดยเฉพาะในห้วงวิกฤตชายแดนที่ผ่านมา กำลังใจจากท่านคือพลังสำคัญให้เราปฏิบัติหน้าที่ กองทัพภาคที่ 2 ขอให้คำมั่นว่าจะ ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกำลัง เพื่อรักษาความสงบสุขให้คงอยู่บนแผ่นดินนี้สืบไป”