ราคาทองคำครั้งที่ 20 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 66,850 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 17.08 น. ครั้งที่ 20 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 66,050.00  บาท รับซื้อบาทละ 65,950.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,850.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,627.08 บาท