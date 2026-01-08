xs
หุ้นไทยปิดตลาดร่วง 27.22 จุด มูลค่าซื้อขาย 48,218.82 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดอยู่ที่ 1,253.60 จุด ปรับลง 27.22 จุด หรือ 2.12% มูลค่าซื้อขาย 48,218.82 ล้านบาท