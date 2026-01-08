ทบ.เพิ่มสิทธิพิเศษให้กำลังพลปฏิบัติราชการสนามตามคำสั่งฯ ส่งเสริมความก้าวหน้าเส้นทางทหารอาชีพ

จากสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในห้วงที่ผ่านมา กำลังพลกองทัพบกตลอดแนวพื้นที่ชายแดน ได้เสียสละทุ่มเทกำลังกายและใจในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อควบคุมพื้นที่และพิทักษ์รักษาอธิปไตยไทยอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในระยะเวลาที่ต่อเนื่องยาวนานภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ตรากตรำ
พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้กรมกำลังพลทหารบกกำหนดแนวทางการส่งเสริมความก้าวหน้าในการรับราชการทหารในกองทัพบกให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามตามคำสั่งจักรพงษ์ภูวนารถ เนื่องจากช่วงที่ปฏิบัติราชการสนาม อาจทำให้กำลังพลขาดโอกาสในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการและสมรรถภาพร่างกายในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และขอบคุณในความทุ่มเทเสียสละ พิทักษ์รักษาความมั่นคงของประเทศ จึงได้กำหนดสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้กำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามตามคำสั่งดังกล่าว ดังนี้
- กำลังพลทุกนายจะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี 2569 จำนวนร้อยละ 15 ของคะแนนเต็มการสอบคัดเลือก ซึ่งเป็นการเพิ่มจากคะแนนเพิ่มพิเศษอื่นๆ ที่กองทัพบกได้กำหนด
- กำลังพลประเภททหารกองประจำการที่ปฏิบัติราชการสนามและขอเลื่อนปลดจากกองประจำการ ณ วันที่ 1 พ.ย.68 นอกจากได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี 2569 จำนวนร้อยละ 15 แล้ว จะได้รับโควตาจำนวนที่นั่งในการสอบนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 156 อัตราด้วย
ทั้งนี้ กำลังพลผู้ที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานของกองทัพบก ตามโครงการ One Stop Service ประเภทนายทหารประทวน ประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ https://recruitment.rta.mi.th/ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 ม.ค.69 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยต้นสังกัด เพื่อรับโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่และต่อยอดเส้นทางทหารอาชีพในรั้วกองทัพบก
สำหรับกำลังพลที่มีรายชื่อตามคำสั่งจักรพงษ์ภูวนารถและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.68 เป็นต้นไป ผู้บัญชาการทหารบกได้ให้ความสำคัญและมีความห่วงใยกำลังพลซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาพยาบาลและพักฟื้น จึงมอบหมายให้กรมกำลังพลทหารบกเปิดจำนวนที่นั่งเพิ่มเติมให้กับกำลังพลกลุ่มดังกล่าว ในการเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 50 อัตรา และบรรจุเป็นนายทหารประทวน จำนวน 30 อัตรา โดยให้หน่วยต้นสังกัดสำรวจกำลังพลที่มีความประสงค์และมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการระดับกองทัพบก ให้ได้รับตรงตามสิทธิต่อไป