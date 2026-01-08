ทส.มอบของขวัญวันเด็กปี 69 “เที่ยวฟรี” สวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ

วันนี้ (8 ม.ค.) เวลา 09.30 น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบความปรารถนาดีถึงเยาวชนไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 โดยเน้นย้ำคำขวัญวันเด็กที่นายกรัฐมนตรีมอบไว้ว่า “รักชาติไทย ใส่ใจโลก” มุ่งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างภาคภูมิใจในความเป็นไทย ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นกำลังหลักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ดร.รวีวรรณ เปิดเผยว่า ในปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “สนุกเปลี่ยนโลก” ณ บริเวณลานน้ำพุ หน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ต้องการให้วันเด็กปีนี้ไม่ใช่แค่การเที่ยวเล่น แต่เป็นก้าวแรกที่เด็กๆ ได้สัมผัสถึงความสำคัญของธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์และลงมือทำจริง โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิ เกมแยกขยะกู้โลก เกมพฤกษาพาเพลิน และกิจกรรมป่าหรรษา นับเป็นการส่งมอบความสุขควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก
นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้มอบของขวัญพิเศษเพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในต่างจังหวัด โดยเปิดให้เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร หรืออายุไม่เกิน 12 ปี เข้าชมสวนสัตว์ 7 แห่งทั่วประเทศฟรี ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น และโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2569
พร้อมกันนี้ ยังเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาทั้ง 5 แห่ง และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ฟรีในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 เพื่อปลูกจิตสำนึกและให้เด็กๆ ได้ใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนเอง
กระทรวงฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมวันเด็กในปีนี้จะช่วยสร้างรอยยิ้ม ส่งเสริมจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ให้เด็กๆ และเป็นก้าวสำคัญในการสร้าง “ฮีโร่ตัวน้อย” ที่จะช่วยดูแลรักษาโลกใบนี้ เพราะพลังเล็กๆ ของเด็กทุกคน คือแรงขับเคลื่อนสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต จึงขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่พาบุตรหลานมาร่วมสนุกเปลี่ยนโลกไปด้วยกัน