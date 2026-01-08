ก.ท่องเที่ยวฯ เผยเตรียมพบ 2 มาสคอตกีฬาที่หายไป มาประจำการใน“อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13

.
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผย 2 มาสคอตการแข่งขัน (Game Mascot) ที่หลายคนสังเกตว่าหายไปจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หรือ ซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา นั่นคือ “พหัส” และ “เสาร์” แท้จริงแล้วน้องไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่มาประจำการในการแข่งขัน “อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13” ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20 – 26 มกราคม 2569 นี่เอง
รวมเป็น มาสคอต 3 ตัว คือ มาสคอตนำเชียร์ (Cheer Mascot) “เดอะสาน” มาสคอตการแข่งขัน (Game Mascot) “พหัส” (สีส้ม) และ “เสาร์” (สีม่วง) เป็นสัญลักษณ์ของแรงบันดาลใจ พลังใจ และการรวมพลังของอาเซียนผ่านการกีฬา
อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จัดการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต รวม 493 เหรียญทอง มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมจาก 11 ชาติ 5,837 คน เป็นนักกีฬา 2,815 คน ณ “นครราชสีมา” ที่จะกลายเป็นศูนย์กลางพลังใจ ความเท่าเทียม และศักดิ์ศรีแห่งกีฬาอาเซียน