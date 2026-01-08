xs
ราคาทองคำครั้งที่ 15 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 66,800 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.25 น. ครั้งที่ 15 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 66,000.00  บาท รับซื้อบาทละ 65,900.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,581.60 บาท