xs
xsm
sm
md
lg

ยุบสภา-สถานการณ์ชายแดนฉุดดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ธ.ค.ลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนธันวาคม 2568 อยู่ที่ระดับ 51.9 ปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน เนื่องจากการยุบสภา และปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา ที่อาจส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจไทยอาจฟื้นตัวได้ช้า

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ 45.5 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำโดยรวม อยู่ที่ 49.8 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต อยู่ที่ 60.5 ตามลำดับ โดยดัชนีความเชื่อมั่นฯ ทุกรายการปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือนเช่นกัน

ทั้งนี้ คาดว่าผู้บริโภคยังคงระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2569 เนื่องจากรอดูความชัดเจนของสถานการณ์การเมืองไทย ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร และรัฐบาลจะมีเสถียรภาพมากน้อยเพียงใด ตลอดจนสถานการณ์ระหว่างไทย-กัมพูชา ว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร หลังจากมีการเจรจาหยุดยิง