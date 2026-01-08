แบงก์ชาติกัมพูชาสั่ง Prince Bank เลิกกิจการ หลัง "เฉิน จื้อ" ถูกจับส่งตัวไปจีน

ธนาคารกลางกัมพูชา (NBC) ประกาศในวันนี้ว่า ธนาคารปรินซ์ (Prince Bank) ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ในกัมพูชา ได้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี และไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการธนาคารอีกต่อไป ซึ่งรวมถึงการงดรับฝากเงินและปล่อยสินเชื่อ
แบงก์ชาติกัมพูชาระบุว่า การตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายของราชอาณาจักรกัมพูชา และได้แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีอย่างเป็นทางการเพื่อดูแลกระบวนการนี้แล้ว
แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า การสั่งชำระบัญชีในครั้งนี้ส่งผลให้ธนาคารปรินซ์ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมทางธนาคารอีกต่อไป โดยผู้ชำระบัญชีได้รับมอบอำนาจเต็มในการจัดการ บริหารจัดการ และจำหน่ายทรัพย์สิน รวมถึงการดำเนินงานทั้งหมดของธนาคารปรินซ์
อย่างไรก็ดี ผู้ฝากเงินจะยังคงสามารถถอนเงินได้ตามปกติ แต่ต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน โดยการคืนเงินจะเป็นไปตามลำดับความสำคัญตามที่กฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินและธนาคารกำหนด ส่วนลูกหนี้ของธนาคารปรินซ์ยังคงมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ตามภาระผูกพันในสัญญาเดิม
ทั้งนี้ ธนาคารกลางกัมพูชาจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามกระบวนการชำระบัญชี เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ฝากเงินและลูกค้าของธนาคารฯ
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้น หลังนายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) มหาเศรษฐีเชื้อสายจีน-กัมพูชา ประธานกลุ่มบริษัทปรินซ์ กรุ๊ป (Prince Group) ถูกทางการกัมพูชาส่งตัวไปจีน
ทางการกัมพูชาเปิดเผยเมื่อวันพุธ (7 ม.ค.) ว่า ได้ส่งตัวผู้ต้องหา 3 รายไปยังจีน หนึ่งในนั้นคือ เฉิน จื้อ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติในกัมพูชา ภายหลังการสืบสวนร่วมด้านอาชญากรรมข้ามชาติในระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ปฏิบัติการฉ้อโกงขนาดใหญ่
กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาระบุว่า ผู้ต้องหาทั้งหมดซึ่งถูกส่งตัวกลับเมื่อวันอังคาร (6 ม.ค.) เป็นชาวจีน และการส่งตัวดังกล่าวเป็นไปภายใต้กรอบความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ตามคำร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรุงปักกิ่ง โดยผู้ต้องหาทั้งสามรายประกอบด้วย เฉิน จื้อ, สวี่ จี้ เหลียง และ เส้า จี้ ฮุย
อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของเฉิน จื้อ แต่ยืนยันว่า เขาได้ถูกเพิกถอนสัญชาติกัมพูชาแล้ว
ก่อนหน้านี้ กลุ่มธุรกิจปรินซ์ กรุ๊ป ซึ่งมีเฉิน จื้อ เป็นประธาน ถูกสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรคว่ำบาตร หลังถูกกล่าวหาว่าดำเนินการศูนย์หลอกลวงออนไลน์ขนาดใหญ่ โดยใช้แรงงานที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในการฉ้อโกงเหยื่อทั่วโลก