ปลัด กห.ลงพื้นที่กองกำลังผาเมือง ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา

พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม(กห.) พร้อมด้วย พล.อ.ศรัณย์ เพชรานนท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ ลงพื้นที่กองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย–เมียนมา และรับฟังความคืบหน้าการปฏิบัติภารกิจของหน่วยในพื้นที่ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงกลาโหม
โดยปลัดกระทรวงกลาโหมได้ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการแปกแซม อำเภอเวียงแหง ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ พร้อมรับฟังรายงานจากผู้บังคับบัญชาระดับยุทธการและยุทธวิธี เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางสนับสนุนและเสริมมาตรการด้านความมั่นคง โดยเน้นย้ำการปฏิบัติการทุกมิติ เพื่อรักษาอธิปไตย ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดน ซึ่งเป็นการสะท้อนความห่วงใยของกระทรวงกลาโหมต่อสถานการณ์ชายแดนไทย–เมียนมา โดยมุ่งเน้น 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ การคุ้มครองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ การพัฒนาพื้นที่ชายแดนควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และการเสริมสร้างศักยภาพกองทัพให้พร้อมรับมือภัยคุกคามยุคใหม่
การลงพื้นที่ครั้งนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงกลาโหมในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ควบคู่การดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชน พร้อมธำรงความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย–เมียนมา บนพื้นฐานของความร่วมมือและความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน