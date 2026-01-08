สถานการณ์ในเวเนซุเอลายังไม่แน่นอน แนะคนไทยเลี่ยงเดินทางหากไม่จำเป็น

นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวกรณีสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและเวเนซุเอลา ว่า ขณะนี้ยังมีพัฒนาการต่อเนื่องของสถานการณ์ดังกล่าว ประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์ และได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี โดยเคารพกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ ใช้ความยับยั้งชั่งใจที่ไม่นำไปสู่ความรุนแรงที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยให้ความสำคัญกับพลเรือนและเคารพในเจตนารมย์ของประชาชนชาวเวเนซุเอลา
สำหรับการคุ้มครองดูแลคนไทยในเวเนซุเอลานั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู ซึ่งรับผิดชอบดูแลเวเนซุเอลา ได้ประสานกับคนไทยอย่างใกล้ชิดโดยตลอด ซึ่งมีการลงทะเบียนเพียง 1 คนแล้ว พบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากมีคนไทยในเวเนซุเอลาที่ได้รับลงทะเบียน สถานเอกอัครราชทูตพร้อมในการให้ความช่วยเหลือโดยทันที
นายนิกรเดช ย้ำว่า สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอน ขอให้คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน พิจารณาทบทวนการเดินทางไปในพื้นที่ดังกล่าวในขณะนี้