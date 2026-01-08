กต.เผยยอดลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกว่า 1.39 แสนคน

นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวกรณีการเลือกตั้งและออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร ว่า ตามที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก ได้เปิดให้คนไทยในต่างประเทศเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึง 5 มกราคม 2569 และขอลงประชามติ ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 139,535 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าการลงทะเบียนเมื่อปี 2566 ร้อยละ 21.09 ที่มีผู้ลงทะเบียนรวม 115,227 คน ซึ่งถือเป็นการลงทะเบียนมากที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศ
สำหรับประเทศที่มีการลงทะเบียนเลือกตั้งสูงสุด ได้แก่ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหรัฐอาณาจักร และเยอรมนี ส่วนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรมีทั้งสิ้น 95,660 คน โดย 5 ประเทศที่มียอดลงทะเบียนสูงสุด ได้แก่ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี และสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรตั้งแต่วันนี้
กระทรวงการต่างประเทศจึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ข้างต้น โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์จากสถานทูตสถานกงสุล รวมถึงสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิด
กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดและอำนวยความสะดวกให้คนไทยในต่างประเทศได้ใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งรูปแบบคูหา ไปรษณีย์และการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม เป็นครั้งแรกที่มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและออกเสียงประชามติในต่างประเทศ กระทรวงฯ จะร่วมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้ต่อการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามตินอกเหนือจากที่เกิดขึ้น และขอชื่นชมชุมชนไทยที่ตื่นตัวต่อการลงทะเบียนมากขึ้น ทำให้ตัวเลขผู้ขอใช้ที่เพิ่มขึ้นถึง 21%
ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดให้ออกเสียงได้ในวันที่ 19-30 มกราคม 2599 โดยผู้ลงทะเบียน สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางที่สถานเอกอัครราชทูตและกลุ่มส่วนใหญ่กำหนด