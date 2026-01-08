เด็กเขียนการ์ด อวยพร "ลุงอนุทิน" ให้เป็นนายกฯ อีกสมัย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต้อนรับเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2569 โดยนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยและร่วมถ่ายภาพกับเด็กนักเรียนอย่างเป็นกันเอง
ทั้งนี้ มีตัวแทนนักเรียนเขียนการ์ด เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ อวยพรให้นายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย โดยระบุข้อความในการ์ดว่า
"ผมขอเป็นกำลังใจให้คุณลุงอนุทิน ได้เป็นนายกอีกสมัย เพราะผมติดตามผลงานคุณลุงตั้งแต่การส่งหัวใจ จนถึงการบริหารประเทศที่ผมประทับใจ ปล. ผมอยากโตในยุคคุณลุงอนุทินมากครับ"
นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนและเยาวชนอีกหลายคนวาดภาพให้กับนายอนุทิน มีภาพหนึ่งที่เป็นรูปของนายกรัฐมนตรีและมีตาชั่งด้านบนพร้อมเขียนว่า "Justice for Thailand" รวมถึงภาพเครื่องบินที่ใช้ในภารกิจหัวใจติดปีก และมีหนูตัวใหญ่อยู่ด้านบน