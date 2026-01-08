"อุ๊งอิ๊งค์" เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" เล็งนำหลานเข้าเยี่ยมใกล้ชิดวันเด็กฯ นี้

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พร้อมด้วยนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี และนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัว เข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง
น.ส.แพทองธาร เปิดเผยหลังเข้าเยี่ยมแล้วว่า วันนี้เป็นวันที่ครบกำหนดคุมขัง 4 เดือนพอดี ส่วนเรื่องการเมืองพ่อได้ฝากข้อความถึงสมาชิกพรรค ให้ทุกคนรักษาความสามัคคี ไม่อยากให้มีความขัดแย้งหรือทะเลาะกัน เพราะความสามัคคีถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
ส่วนกรณีที่จะมีการให้เด็กเข้าเยี่ยมใกล้ชิดในวันที่ 11 มกราคมนี้ ซึ่งตรงกับทางราชทัณฑ์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ทางครอบครัวชินวัตรจะใช้สิทธิ์หรือไม่ น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า ขณะนี้ทางครอบครัวยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
ด้านนายวิญญัติ ทนายความ เปิดเผยว่า การเข้าเยี่ยมใกล้ชิดในวันที่ 11 มกราคมนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นจองสิทธิ์ พร้อมขอบคุณทางเรือนจำที่จัดกิจกรรมดังกล่าวให้กับบุตรหลานของผู้ต้องขังทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยผู้ต้องขังที่ไม่กระทำผิดวินัย รวมถึงนายทักษิณ จะมีสิทธิ์เข้าเยี่ยมในวันที่ 11 มกราคม แบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย ส่วนกรณีหลานของนายทักษิณจะเข้าเยี่ยมใกล้ชิดหรือไม่ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา เนื่องจากมีหลานหลายคน และหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ ทางทนายความจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สำหรับการเปิดให้บริการเยี่ยมญาติของเรือนจำกลางคลองเปรม ในวันที่ 11 มกราคม เป็นการเปิดให้เด็กๆ มีสิทธิ์เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำ และจะมีการเปิดเยี่ยมญาติใกล้ชิดอีกครั้งในวันที่ 12 มกราคม สำหรับนักโทษชั้นดี ภายใต้กิจกรรม "ครอบครัวสัมพันธ์ (รักษ์วินัย)" โดยจะเปิดให้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังแบบใกล้ชิดในวันดังกล่าว ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. และเปิดจองคิวเยี่ยมระหว่างวันที่ 5-8 มกราคมนี้ สามารถจองด้วยตัวเองที่เรือนจำ หรือจองผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมนี้มีผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมแค่ 60 คนเท่านั้น โดยญาติตรวจสอบรายชื่อได้ที่งานเยี่ยมญาติ โทร. 0 - 2001-3640