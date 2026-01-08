xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้าร่วงลง 17.85 จุด (-1.39%) มูลค่าซื้อขาย 29,510.75 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 17.85 จุด หรือ -1.39% ที่ระดับ 1,262.97 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 29,510.75 ล้านบาท