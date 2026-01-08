"หมอยง" ห่วงไข้หวัดใหญ่ระบาดมาก กังวลสายพันธุ์เปลี่ยนไป ติดต่อง่ายขึ้น

นพ.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า จากปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่เป็นจำนวนมาก สายพันธุ์ที่น่ากังวลอยู่ในขณะนี้ จะเป็นไข้หวัดใหญ่ A H3N2 ที่มีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงอย่างมาก
ในปีที่ผ่านมา การระบาดของไข้หวัดใหญ่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดนับจากการบันทึกของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การระบาดในต้นปีที่แล้วจะเป็นสายพันธุ์ A H1N1 2009 แต่พอมาเข้าปลายปี การระบาดสายพันธุ์ก็เปลี่ยนไปเป็นไข้หวัดใหญ่ A H3N2
ส่วนไข้หวัดใหญ่ B พบได้บ้าง เป็นสายพันธุ์ Victoria เท่านั้น ไม่พบสายพันธุ์ Yamagata เลยมา 5 ปีแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ ฉีด 3 สายพันธุ์ก็ไม่แตกต่างกับฉีด 4 สายพันธุ์
ไข้หวัดใหญ่ A H3N2 ที่ระบาดมากในซีกโลกเหนือ ในช่วงฤดูหนาวขณะนี้ เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล เพราะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม ในส่วนของระบบภูมิต้านทาน HA1 อยู่ประมาณ 6-9 จุด ทำให้หลบหลีก วัคซีนที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สายพันธุ์นี้ถูกกำหนดชื่อเป็น K type ทำให้ระบาดและมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงให้มีการติดต่อกันง่ายขึ้น ความรุนแรงของโรคก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพในการให้ยาต้านไวรัสก็ไม่ได้ลดลง นอกจากทำให้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง
ถึงแม้ว่าประสิทธิภาพของวัคซีนจะลดลง ก็ยังคงแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เพราะวัคซีนที่ใช้ในขณะนี้เป็นวัคซีนเชื้อตายที่ปลอดภัย อาการข้างเคียงน้อยมาก และราคาก็ไม่แพงมาก
สำหรับประเทศไทยวัคซีนตัวใหม่ของซีกโลกใต้ จะเข้ามาในเดือนมีนาคมปีนี้ เพื่อป้องกันการระบาดของเราในฤดูฝน