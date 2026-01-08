EOD เข้าเก็บกู้วัตถุระเบิดตกค้างที่บ้านหนองรี

หน่วยเก็บกู้สรรพาวุธเข้าเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ตกค้าง หลังการสู้รบระหว่างไทย-กัมพูชา ที่บ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด โดยพิกัดแรกเป็นถนนในหมู่บ้าน ส่วนจุดที่ 2 บริเวณโคนต้นทุเรียนในสวนของชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ EOD ตราด และเจ้าหน้าที่สรรพาวุธทหารเรือ ต้องใช้รถแบ็กโฮเล็กขุดลงไปในพื้นดินลึกกว่า 2 เมตร การเก็บกู้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 2 จุด
กำนันตำบลชำราก ระบุว่า กัมพูชาตั้งใจยิงเข้าพื้นที่ชุมชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปะทะ ตอนนี้ยังไม่ทราบว่ากระสุนที่ตกแล้วไม่ระเบิดมีจำนวนเท่าใด แต่เชื่อว่ายังมีอีกมาก คาดว่าจะตกในป่า ซึ่งจะต้องสำรวจพื้นที่รอบหมู่บ้านต่อไป