"จุลพันธ์" ชวนฟังปราศรัยใหญ่เย็นนี้ เตรียมเปิดนโยบายด้านสวัสดิการ

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสตอบรับของประชาชนภายหลังลงพื้นที่หลักสี่-ดอนเมืองเป็นครั้งที่สอง เพื่อช่วยผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทยหาเสียง ว่า ดีมาก คนให้การต้อนรับตัวผู้สมัคร คือ นายภูมิพัฒน์ โหสกุล ผู้สมัคร สส.กทม. เขตดอนเมือง และ นายสุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัคร สส.กทม. เขตหลักสี่ ซึ่งทั้งสองคนเป็นคนในพื้นที่ ทำงานติดกับประชาชนมาโดยตลอด ซึ่งเป็นจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยเสมอมา เมื่อเปรียบเทียบกับพรรคคู่แข่งที่ไม่ค่อยได้สัมผัสกับประชาชนหรือลงพื้นที่ จนคนในพื้นที่ต้องถามหา ขณะเดียวกัน ประชาชนยังถามหานายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ซึ่งตรงนี้สะท้อนถึงความนิยมของพรรค และตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่าอยู่ในระดับที่สูง
นายจุลพันธ์ ยังกล่าวว่า วันนี้ได้มีโอกาสลงพื้นที่ 2 จุด คือ ตลาดฝั่งโขงวัดดอนเมือง และตลาดเคหะท่าทราย เมื่อมาพบปะประชาชน จึงทราบได้เลยว่าเขาพร้อมที่จะสนับสนุนพรรคเพื่อไทย เรามาดูปัญหาต่างๆ และได้เจอปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องการค้าขาย เศรษฐกิจปากท้อง ซึ่งพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าเรามีนโยบายขับเคลื่อนช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าขายให้ดี ซึ่งเป็นโจทย์หลักของพรรคเพื่อไทย
สอง คือเรื่องสวัสดิการ ซึ่งเย็นนี้จะมีการปราศรัยใหญ่ที่ลานคนเมือง ก็ขอเชิญชวนประชาชนในกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียงไปฟังปราศรัย เพราะจะมีแคนดิเดตนายกฯ ครบทั้ง 3 คน ผู้สมัคร สส. ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลเกือบครบทั้งหมด และจะมีการเปิดตัวนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะนโยบายสวัสดิการที่จะมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ซึ่งเราต้องการช่วยเหลือทุกคนให้ยืนได้บนลำแข้งและยืนพ้นน้ำ สามารถหายใจได้ ให้มีกำลังในการดำเนินชีวิตต่อและทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ก็ขอเชิญชวนให้มาติดตามการปราศรัยในช่วงเย็นวันนี้