ปชน.เตรียมเปิดตัว "ว่าที่ รมว.พม." เที่ยงนี้

พรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์เฟซบุ๊ก เตรียมเปิดตัวทีมบริหารรัฐบาลประชาชน (ปชน.) ด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) วันนี้ เวลา 12.00 น. โดยเชิญชวนให้ติดตาม EP.4 ของซีรีส์ The Professionals หลังจากที่ได้เปิดตัวว่าที่รัฐมนตรีไปแล้ว 3 กระทรวง
พรรคประชาชน ระบุว่า ความมั่นคงของมนุษย์ ฟังดูเป็นคำใหญ่ ยาก ไกลตัวเรา แต่มนุษย์ทุกคนคาดหวังคุณภาพชีวิตที่ดี และการดูแลจากรัฐ ประเทศไทยมีสวัสดิการดูแลประชาชนมายาวนานหลายสิบปี แต่ยังไปไม่ถึงสวัสดิการถ้วนหน้าครบวงจร หลายคนบอกว่าประเทศไทยไม่มีเงินพอ รัฐไม่สามารถใช้งบประมาณมหาศาลไปกับการดูแลคน หรือแม้แต่ หากดูแลคนมาก ๆ เดี๋ยวจะขี้เกียจทำงาน ชาติจะไม่เจริญ
รัฐบาลประชาชน เชื่อว่า ภารกิจสำคัญของรัฐ คือการมอบความมั่นคงในชีวิต ให้ประชาชนสามารถไล่ตามความฝันของตัวเองโดยไม่ต้องกังวลหากชีวิตเกิด "ผิดแผน" เพราะมีรัฐคอยเป็นเบาะรองไม่ให้พวกเขาต้องตกสู่หุบเหวของวิกฤตชีวิต ที่อาจเกิดได้ทุกเมื่อ เพราะ "ชีวิตที่มั่นคง คือการมีเวลาคุณภาพ เกิด แก่ ตายอย่างมีศักดิ์ศรี" เธอคนนี้ จะมาทำภารกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทุกวัย