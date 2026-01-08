กสทช.เตือนสังเกตสายโทรเข้าเบอร์นำหน้า “+” แนะกด *138*1# บล็อกสายต่างประเทศ

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงสถานการณ์มิจฉาชีพที่กลับมาใช้วิธีการโทรศัพท์จากต่างประเทศเพื่อหลอกลวงประชาชน และมีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อจำนวนมากนั้น
สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวัง โดยขอให้สังเกตหมายเลขโทรศัพท์ก่อนรับสาย หากพบว่ามีเครื่องหมาย "+" นำหน้าเบอร์โทรศัพท์ อาทิ +697, +698 และ +66 เป็นต้น หากผู้ใช้บริการไม่มีเครือญาติหรือธุระจำเป็นต้องติดต่อกับต่างประเทศ ขอให้ตัดสายทิ้งทันทีเพื่อความปลอดภัย
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการเปิดใช้บริการปฏิเสธการรับสายจากต่างประเทศ ซึ่งทำได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงกด *138*1# แล้วกดโทรออก (บริการนี้จะทำให้ไม่สามารถรับสายที่โรมมิ่งจากต่างประเทศได้)
สำนักงาน กสทช. ขอเน้นย้ำว่า ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการรับสายที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย "+" เพราะอาจเป็นมิจฉาชีพ หากรับสายแล้วน่าสงสัยหรือไม่แน่ใจให้วางสายทันที นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐไม่มีนโยบายการติดตามหรือดำเนินคดีผ่านการโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลหาประชาชน