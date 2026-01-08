สำนักนายกฯ เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กฯ ที่ทำเนียบ

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 สำนักนายกรัฐมนตรี โดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 10 มกราคมนี้ เวลา 8.00-15.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยได้เตรียมกิจกรรมส่งเสริมทักษะและของรางวัลไว้มากมาย เพื่อมอบความสุขและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ๆ ทุกคน
สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กว่า "รักชาติไทย ใส่ใจโลก" เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติ ควบคู่กับการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประชาคมโลก อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กในส่วนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปีนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนตลอดทั้งวัน ประกอบด้วย
สำหรับกิจกรรมบนเวที ที่โถงกลาง ตึกสันติไมตรี เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. จัดให้มีการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ ควบคู่กับกิจกรรมชิงรางวัล ได้แก่ การเต้นเพลงฮิต การท่องคำขวัญวันเด็ก และการตอบคำถามวันเด็ก รวมถึงการเล่นเกมสร้างสรรค์ ตลอดจนการขับร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียน รวมทั้งยังมี กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะเยาวชนด้านดนตรี กิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การทำหนังสือทำมือและปฏิทินส่วนตัว การระบายสีถุงผ้า และการร้อยลูกปัด พร้อมทั้งการแจกของขวัญและของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรีอีกด้วย
ส่วนกิจกรรมภายในเต็นท์และบูธกิจกรรม มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมและแจกของขวัญของรางวัลตลอดทั้งวัน โดยมีกิจกรรมการละเล่นและเกมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมเล่นเกมสร้างสรรค์ การระบายสี และกิจกรรมเสริมทักษะอื่นๆ พร้อมกันนี้ ยังมีการบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่เด็กและเยาวชน เช่น นักเก็ต โดนัท ผลิตภัณฑ์ไมโล นมช็อคโกแลตมอลต์ ไอศกรีม ไส้กรอก วาฟเฟิล น้ำดื่ม และขนมต่างๆ ตลอดจนมีการให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อตรวจเช็กสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กและเยาวชน
การจัดนิทรรศการ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่เด็กและเยาวชน โดยมุ่งเน้นคุณค่าความเป็นไทย ความรักชาติ ความเสมอภาค การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น การจัดนิทรรศการธงไตรรงค์ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในชาติและสัญลักษณ์สำคัญของประเทศ
นางยุพา ยังกล่าวเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 เพื่อร่วมสร้างความสุข เสริมสร้างการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป