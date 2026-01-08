นายกฯ ต้อนรับเด็กและเยาวชน 1,460 คนจากทั่วประเทศ หวังเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนทำงานเพื่อบ้านเมืองในอนาคต

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบโล่รางวัลให้เด็กและเยาวชนดีเด่น ที่ได้รับรางวัลผ่านการคัดเลือกจากทุกสังกัดทั่วประเทศ จากส่วนราชการ หน่วยงาน จำนวน 17 หน่วยงาน โดยพิจารณาคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยันประหยัด มีความมานะอดทน หาเลี้ยงชีพด้วยตัวเอง กตัญญู ช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติใน 5 ด้าน คือด้านวิชาการ ด้านศิลปะวัฒนะธรรมและดนตรี ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม โดยเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นจำนวน 652 คน และเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติจำนวน 810 คน รวมจำนวน 1,462 คน
นายกรัฐมนตรี ให้โอวาทตอนหนึ่งว่า ยินดีต้อนรับสู่ทำเนียบรัฐบาล ดีใจและเป็นครั้งแรกที่ต้อนรับเด็กๆ จำนวนมากขนาดนี้ ซึมซับเพื่ออนาคต เชื่อว่าหลายๆ คนจะมาเป็นข้าราชการ รัฐมนตรี ผู้บริหารประเทศ เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนทำงานเพื่อบ้านเมืองในอนาคต
นายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่า ส่วนตัวเป็นเด็กโข่ง ลองผิดลองถูกได้ แต่จะต้องทำให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะพอมาถึงวัยลุงไม่มีเวลาเหลือไปแก้ไข อยากให้ซึมซับ ตั้งมั่นความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ควบคู่คุณธรรม หวังว่าช่วงวันเด็ก เด็กจะไปเที่ยวยังสถานที่ราชการต่างๆ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ทั้งด้านความมั่นคงในการปกป้องบ้านเมือง ด้านเทคโนโลยี พิพิธภัณฑ์ เพื่อความภาคภูมิใจในประเทศของเรา
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สิ่งที่อยากจะฝากต่อไปคือ ขอให้มีความกล้าหาญ กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าทำในสิ่งใหม่ๆ ศึกษาเพิ่มเติม แชร์ความรู้ แชร์ประสบการณ์ เชื่อมั่นทีมไทยแลนด์ให้มีความเข้มแข็งในเวทีโลก พร้อมฝากประเทศไทยไว้กับลูกหลาน ในการสร้างประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง ต้องตั้งเป้าให้สูงกว่าเสมอ ใช้ความพยายามขยายความชำนาญไปในด้านต่างๆ และเพิ่มความสามารถด้านภาษาเพื่อสื่อสารไปทั่วโลก
นายอนุทิน ยังกล่าวว่า ตอนเด็กเขาบอกว่าตนหัวดี แค่ไม่ค่อยท่องหนังสือ เชื่อทุกคนมีความพยายาม ขอให้เล่นกีฬา แต่ไม่ต้องเป็นเลิศ แต่ให้เคารพกติกา ฝึกความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ให้เกียรติซึ่งกันและกัน สังคมก็จะเป็นสุข ตนก็ไม่คิดว่าจะมาเป็นนายกฯ แต่เมื่อมาเป็นก็จะทำให้ดีที่สุด
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวชวนเด็กและเยาวชนมาเที่ยวทำเนียบในวันเด็ก มาดูตึกไทยคู่ฟ้า และมาดูห้องทำงาน ซึ่งได้บอกให้ทางเจ้าหน้าที่เตรียมจัดงานต้อนรับเด็กๆ ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคมนี้
นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวคำขวัญวันเด็กที่มอบให้เด็กและเยาวชน "รักชาติไทย ใส่ใจโลก" เชื่อว่าทุกคนรักชาติ และอยากให้ใส่ใจและรักโลก ในการป้องกันมลภาวะ และพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมและแซงนานาประเทศ รวมทั้งทำให้นานาประเทศให้ความสำคัญ มีบทบาทในเวลาทีโลกได้ เชื่อว่าลูกๆ หลานๆ จะทำได้
ด้านตัวแทนเด็กและเยาวชน กล่าวว่า ขอบคุณนายกรัฐมนตรี รู้สึกตื่นเต้น ดีใจ ภูมิใจ กล่าวขอบคุณโอวาท และข้อคิด ขอสัญญาจะนำไปเป็นกำลังใจ พร้อมระบุว่า เด็กไม่ต้องเก่งที่สุด แต่ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ไม่ยอมแพ้ ไม่ท้อ เราจะประสบความสำเร็จแน่นอน พร้อมขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน
จากนั้น นายกรัฐมนตรี เดินทักทายเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน และถ่ายรูปอย่างเป็นกันเอง ขณะเดียวกัน มีเด็กและเยาวชนนำของขวัญมามอบให้กับนายกรัฐมนตรี ที่มีทั้งภาพวาด สิ่งประดิษฐ์ ขนม และของที่ระลึก