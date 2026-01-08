"ธงทอง"เปิดแถลงการณ์ ขรก.-จนท.ป.ป.ช.วอนผู้มีเอี่ยวคดีสินบนทองคำลาออก ปกป้องศักดิ์ศรีองค์กร

ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม โพสต์ภาพแถลงการณ์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. แสดงจุดยืนเกี่ยวกับกรณีกรรมการ ป.ป.ช. ถูกพาดพิงเกี่ยวการกล่าวหาการให้สินบนเป็นทองคำแท่ง ผ่านเฟซบุ๊ก Tongthong Chandransu โดย ศ.พิเศษ ธงทอง ได้ระบุข้อความในโพสต์ดังกล่าวด้วยว่า "จับตาดูไปด้วยกัน ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับ"
สำหรับเนื้อหาในแถลงการณ์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ฉบับดังกล่าว ระบุข้อความว่า
"พวกเราข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ขอแสดงจุดยืนอย่างชัดเจน กรณีที่ปรากฏเป็นข่าว การกล่าวหาการให้สินบนด้วยทองคำแท่ง ซึ่งพาดพิงถึงกรรมการ ป.ป.ช. และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อความน่าเชื่อถือ ศรัทธา และศักดิ์ศรีขององค์กร ป.ป.ช. ที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตของประเทศ แม้กระบวนการทางคดียังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ แต่ผลกระทบต่อความไว้วางใจของสังคมได้เกิดขึ้นแล้ว อย่างไม่อาจปฏิเสธได้
ตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. มิใช่ตำแหน่งทางการเมือง และไม่อาจยึดมาตรฐานแบบนักการเมืองที่ยื้อเก้าอี้ด้วยข้ออ้างว่า "ยังไม่ถูกตัดสิน" ได้ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. ต้องยืนอยู่บนมาตรฐานจริยธรรมที่สูงกว่า ต้องปราศจากข้อเคลือบแคลง และต้องกล้ารับผิดชอบต่อองค์กรก่อนประโยชน์ส่วนตน การคงอยู่ในตำแหน่งท่ามกลางข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง ย่อมบั่นทอนความเป็นอิสระของกระบวนการตรวจสอบ และทำลายศรัทธาของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ที่ถูกกล่าวหายังเป็น อดีตผู้พิพากษา ซึ่งเคยดำรงสถานะของตุลาการ ผู้เป็นเสาหลักของความยุติธรรมในสังคม พวกเราขอย้ำว่า เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของตุลาการมิใช่สิ่งที่รักษาได้ด้วยการยึดตำแหน่งไว้ แต่ต้องรักษาด้วยความกล้าหาญทางจริยธรรม การตัดสินใจถอยออกมาเพื่อปกป้องศรัทธาของสาธารณชน คือการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นผู้พิพากษาอย่างแท้จริง ไม่ใช่ ... หลังขั้นตอนทางกฎหมาย
พวกเราข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ไม่ต้องการเห็นองค์กรเดินซ้ำรอยบาดแผลในอดีต จากคดีที่ถูกตั้งคำถามเรื่องการก้าวก่าย แทรกแซง และการใช้ดุลพินิจที่ทำให้องค์กรเสื่อมเสีย ซึ่งยังคงเป็นรอยด่างบนใบหน้าของ ป.ป.ช. มาจนถึงวันนี้ เช่น กรณีคดีนาฬิกาหรู ดังนั้น พวกเราจึงขอเรียกร้องอย่างตรงไปตรงมาว่า กรรมการ ป.ป.ช. ที่ตกอยู่ภายใต้ข้อกล่าวหาดังกล่าว ควรลาออกจากตำแแหน่งโดยสมัครใจ เพื่อปกป้ององค์กร รักษาศรัทธาของประชาชน และยืนยันว่า ป.ป.ช. ยังยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่ ... เหมือนนักการเมือง และยังเคารพศักดิ์ศรีของตุลาการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ขอยืนยันว่า พวกเรายังยืนหยัดเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตโดยตลอดไป