"สมชัย" ติงตัวอย่างบัตรประชามติ มีจุดผิดพลาด หวั่นเป็นเหตุทำบัตรเสีย

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตถึงตัวอย่างบัตรออกเสียงประชามติว่า
มีรุ่นน้องท่านหนึ่ง ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ ตัวอย่างบัตรออกเสียงประชามติ ในหนังสือ "ข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ" ที่ กกต. จัดพิมพ์แจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 19 ล้านเล่ม
จุดผิดพลาดร้ายแรง ในหน้าที่ 2 คือข้อความ "ในช่องทำเครื่องหมายเพียงเครื่องหมายเดียว"
ซึ่งข้อความที่ถูกต้องคือ "โปรดทำเครื่องหมายกากบาท X ในช่องทำเครื่องหมายเพียงเครื่องหมายเดียว" ตกไป 1 บรรทัด
ข้อผิดพลาดดังกล่าว อาจเป็นเหตุให้เกิดบัตรเสียเป็นจำนวนมาก หากผู้มีสิทธิออกเสียงเข้าใจว่า ทำเครื่องหมายอะไรก็ได้
กกต. ต้องรีบออกมาแถลงไม่ให้เกิดความสับสน โค้งขอโทษต่อประชาชน และละเอียดรอบคอบต่อเรื่องสำคัญของประเทศให้มากกว่านี้
มืออาชีพครับ ขอเป็นมืออาชีพครับ
