เงินบาทเปิดเช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อย ที่ระดับ 31.32 บาท/ดอลลาร์

8 ม.ค.



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (8 ม.ค.) ที่ระดับ 31.32 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากระดับปิดวันก่อนหน้าที่ 31.29 บาทต่อดอลลาร์