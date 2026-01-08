xs
ราคาทองเปิดปรับลด [-50] รูปพรรณขายออก 66,800 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 8 มกราคม 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.06 น. ราคาทองปรับลดลง 50 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 65,900.00บาท ขายออกบาทละ 66,000.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 64,581.60 บาท ขายออกบาทละ 66,800.00 บาท