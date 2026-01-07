TDRI แนะประชาชนสแกนนโยบายพรรคการเมืองก่อนลงคะแนน

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า ในช่วง 4 ปี หลังการเลือกตั้ง ทีดีอาร์ไอเสนอรัฐบาลชุดใหม่ผลักดัน 6 ด้านยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ลดคอร์รัปชันและการหลอกลวงออนไลน์
เร่งด่วน (ในช่วง1 ปี): แก้กฎหมายฟอกเงินเพื่อคุมธุรกรรมคริปโต, ดึงแพลตฟอร์มดิจิทัลมาร่วมรับผิดชอบความเสียหายจากสแกมเมอร์, และบังคับใช้ "ข้อตกลงคุณธรรม" ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ไม่คำนึงถึงราคาต่ำสุดเป็นที่ตั้ง กำหนดเป้าหมาย (4 ปี) โดยยกระดับคะแนนดัชนีคอร์รัปชัน (CPI) และดัชนีหลักนิติธรรมให้เทียบเท่ามาตรฐาน OECD และปฏิรูปสำนักงานตำรวจให้โปร่งใส
2. การแก้ปัญหาปากท้อง (งานดี-ทักษะสูง-ไร้หนี้) งานและการลงทุน: ปรับบทบาท BOI ให้เลิกเน้นแค่ "มูลค่าเงิน" แต่เน้นการสร้าง "งานดี" (Good Jobs) และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยต้องปฏิรูปกฎระเบียบ การตัดลดใบอนุญาตซ้ำซ้อน 70% ภายในปีแรก และใช้ระบบ Super License (ใบอนุญาตเดียว) การพัฒนาทักษะแรงงาน ด้วยปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาเป็น "ฐานสมรรถนะ" และทำระบบ SkillsFuture (คูปองเรียนรู้) แบบสิงคโปร์ การแก้หนี้: เลิกนโยบายประชานิยมที่สร้าง Moral Hazard (เช่น พักหนี้แบบเหมาเข่ง) แต่เน้นปรับพฤติกรรมการเงิน
3. การรับมือโลกรวนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
เร่งด่วน (1 ปี): ดันกฎหมายอากาศสะอาด, ออกกฎหมาย Climate Change, และทำระบบเตือนภัยน้ำท่วม (Early Warning) ที่แม่นยำ การปฏิรูปด้านพลังงาน: เปิดเสรีการซื้อขายไฟฟ้าสะอาด (Direct PPA) เพื่อดึงดูดนักลงทุนกลุ่ม RE100 และเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าสะอาด 5 เท่าภายใน 4 ปี
4. สร้างความสามารถในการแข่งขันระดับโลก
การค้า: เร่งเจรจา FTA กับยุโรป และรักษาความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหรัฐฯ ในช่วงสงครามการค้า การปกป้องตลาดในประเทศ: ยกระดับมาตรฐานสินค้า (มอก.) เพื่อสกัดสินค้าราคาถูกคุณภาพต่ำจากต่างประเทศที่ทะลักเข้ามาทางออนไลน์
5. สวัสดิการสังคมและสุขภาพ (รับมือสังคมสูงวัย) การดูแล: เปลี่ยนโรงเรียนขนาดเล็กที่ยุบตัวลงเป็นศูนย์ Day Care ผู้สูงอายุ และเน้นการดูแลระยะยาวที่บ้าน (Long-term Care) การดูแลระบบบำนาญ หากไม่แก้ไข กองทุนประกันสังคมส่วนบำนาญอาจ "ล้มละลาย" ภายใน 20 ปี ซึ่งจะกระทบคนวัยทำงานอายุ 40 ปีในปัจจุบันโดยตรง,
• มาตรการเร่งด่วน (1 ปี): ปรับอายุขั้นต่ำในการรับบำนาญจาก 55 ปี เป็น 60 ปี เพื่อรักษาฐานะกองทุน และแปลงโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้ใช้งานเป็นศูนย์ Daycare สำหรับผู้สูงอายุ
กำหนดเป้าหมาย 4 ปี: แยกกองทุนบำนาญชราภาพออกมาบริหารจัดการอย่างโปร่งใส และสร้างระบบการดูแลระยะยาวที่บ้าน (Long-term Care) ให้ครอบคลุมทุกชุมชน พร้อมลดความเหลื่อมล้ำในการรักษาพยาบาลระหว่าง 3 กองทุน (บัตรทอง ประกันสังคม และข้าราชการ)
6. รักษาความยั่งยืนทางการคลัง (หัวใจสำคัญ)
คือการปรับเพิ่ม VAT อย่างค่อยเป็นค่อยไป (พร้อมระบบคืนเงินให้ผู้มีรายได้น้อย) และเก็บภาษีกำไรจากการลงทุน (Capital Gains Tax)
การตรวจสอบ: ยกระดับสำนักงบประมาณประจำรัฐสภา (PBO) ให้เป็นอิสระ เพื่อตรวจสอบการใช้เงินของรัฐบาลอย่างจริงจัง การปฏิรูปภาษี: ในระยะ 4 ปี ต้องทบทวนภาษีทรัพย์สิน
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การแจกเงินแบบประชานิยม จะเป็นตัวล่อให้ลงคะแนนเสียง ทำให้ภาพรวมไม่ดี ถูกสถาบันจัดอันดับเครดิตลดเครดิตประเทศ จึงควรแจกเงินแบบมีคุณภาพ เกิดผลในระยะยาว การเลือกตั้งครั้งนี้ควรพิจารณาด้านต้นทุนแรงงาน การเพิ่มทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่