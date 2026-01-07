xs
หุ้นไทยปิดวันนี้ +6.07 จุด มูลค่าซื้อขาย 38,904.19 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 6.07 จุด หรือ +0.48% ที่ระดับ 1,280.82 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 38,904.19 ล้านบาท