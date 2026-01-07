ในหลวงพระราชทานของขวัญปีใหม่แก่ปลัด มท. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2569

วันที่ 7 มกราคม 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตำรวจโท มณฑลทัฬห์ บุนนาค รองประธานกรรมการอำนวยการ โครงการส่งเสริมการกีฬา เพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญของขวัญพระราชทาน เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569 มอบแก่ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในการนี้ พลตำรวจโท มณฑลทัฬห์ บุนนาค ผู้เชิญกระเช้าปีใหม่พระราชทาน ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และเชิญของขวัญปีใหม่พระราชทานวางบนพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จากนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ก่อนเข้ารับพระราชทานของขวัญปีใหม่จากพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และบันทึกภาพร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธี
ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ นายอัธยา นวลอุทัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก กอง และข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธี