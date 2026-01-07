xs
ราคาทองครึ่งวันเช้า [+150] รูปพรรณขายออก 66,800 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศครึ่งวันเช้า มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 8 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 150 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 65,900 บาท ขายออกบาทละ 66,000 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 64,581.60 บาท ขายออกบาทละ 66,800 บาท