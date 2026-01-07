สหรัฐฯ ส่งคืนโบราณวัตถุ "ประติมากรรมสำริดกลุ่มประโคนชัย" ถึงไทยแล้ว

นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าวการรับมอบโบราณวัตถุ "ประติมากรรมสำริดกลุ่มประโคนชัย" จาก พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ซานฟรานชิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา กลับคืนสู่มาตุภูมิ
ทั้งนี้ โบราณวัตถุ "ประติมากรรมสำริดกลุ่มประโคนชัย" ทั้ง 4 รายการ ประกอบด้วย พระโพธิสัตว์ 3 องค์ และพระพุทธรูป 1 องค์ ซึ่งประติมากรรมทั้ง 4 รายการ เป็นวัตถุโบราณสมัยลพบุรี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 หรือประมาณ 1,200 ปีที่แล้ว ด้วยมีองค์ประกอบของโลหะและรูปแบบศิลปกรรมสอดคล้องกับประติมากรรมพระโพธิสัตว์พระพุทธรูปที่พบจากจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร