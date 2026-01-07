"อภิสิทธิ์"ลุยหาเสียงเมืองคอน ลั่น! ปชป.คัมแบ็ก ชู "เกิดปุ๊บรับ 65,000-โตมารับเงินแสน"

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคใต้ และ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่ตลาดสดเทวดา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วยหาเสียงสนับสนุน นายชาญวัฒนา อิสระวัฒนา ผู้สมัคร สส.นครศรีธรรมราช เขต 9 หมายเลข 3
นายอภิสิทธิ์ ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์พร้อมกลับมารับใช้ประชาชนด้วยนโยบายที่ทำได้จริง โดยเฉพาะการต่อยอดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ตนเคยเริ่มไว้ สมัยนี้จะปรับเพิ่มเป็น 1,000 บาทแบบถ้วนหน้า ไม่ต้องรอลุ้น นอกจากนี้ ยังชูนโยบายหมัดเด็ดด้านการศึกษาและเด็กเกิดใหม่ โดยเสนอเงินขวัญถุงเด็กแรกเกิด 65,000 บาท ในปีแรก และจะมีระบบออมเงินให้เด็กจนมีเงินเก็บ 100,000 บาท เมื่ออายุครบ 18 ปี เพื่อสร้างอนาคตให้คนไทยรุ่นใหม่
ในส่วนของการศึกษา นายอภิสิทธิ์ ยืนยันว่านโยบายเรียนฟรี 15 ปีของประชาธิปัตย์จะต้องถูกยกระดับเป็น "เรียนฟรีจริง" ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง โดยรัฐจะเข้าไปอุดหนุนทั้งค่าอุปกรณ์ เครื่องแบบ รวมถึงค่าเดินทางและค่าอาหาร เพื่อลดภาระผู้ปกครองในสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง
นายอภิสิทธิ์ กล่าวช่วงหนึ่งของการปราศรัย เน้นย้ำเรื่องความสุจริต โดยกล่าวถึงกลุ่มทุนสีเทา และขบวนการสแกมเมอร์ที่ระบาดหนักตามชายแดน ซึ่งตนกังวลว่าเงินสกปรกเหล่านี้กำลังไหลเข้าสู่ระบบการเมืองเพื่อซื้อสิทธิ์ขายเสียง