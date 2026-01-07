ปชน.เตรียมเปิดตัว "ว่าที่รมว.ศึกษาธิการ" เที่ยงนี้

เพจเฟซบุ๊ก พรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์ข้อความระบุ เตรียมเปิดตัวทีมบริหารรัฐบาลประชาชน (ปชน.) ด้านการศึกษา วันนี้เวลา 12.00 น. โดยเชิญชวนให้ติดตาม EP.3 ของซีรีส์ The Professionals หลังจากที่ได้เปิดตัวว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปแล้ว
พรรคประชาชน ระบุว่า หนึ่งในประเด็นที่อยู่ในใจของคนไทยทุกเพศทุกวัย คือเรื่องการศึกษา งบประมาณหลักแสนล้านต่อปีที่ทุ่มลงไป ไม่เคยทำให้การศึกษาไทยดีขึ้น ครูเหนื่อยกับภาระงานเอกสาร นักเรียนทรมานกับหลักสูตรที่ไม่ตอบโจทย์ พ่อแม่ต้องหาเงินมาเติมอนาคตให้ลูก เพราะการศึกษาฟรีไม่ฟรีจริง ยิ่งในโลกยุค Technology Disruption การพัฒนาคนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ แต่การศึกษาไทยกลับยังย่ำอยู่กับปัญหาเดิมๆ
ภารกิจของรัฐบาลประชาชน คือการสร้างระบบการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์คนทุกวัย ให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่รัก ไล่ตามความฝันของตัวเอง ปลดปล่อยศักยภาพของพวกเขาให้กลายเป็นศักยภาพของประเทศ สร้างระบบนิเวศที่ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ได้ประโยชน์ร่วมกัน